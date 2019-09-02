ФОТО: Двух легкоатлеток заподозрили в том, что они мужчины

Фотография эстафетной команды привлекла внимание читателей, когда государственная газета People’s Daily разместила ее в Facebook. Также в сети появилось видео интервью Ляо Мэньсью, в котором её голос совсем не напоминает женский.

Фото: AFP

Проблема в том, что это не просто "подающие надежды" легкоатлетки, а призеры национального чемпионата Китая и будущие участницы (участники?) чемпионата мира. Кроме медалей в эстафете, они завоевали золото и серебро чемпионата Китая по лёгкой атлетике в беге на 400 м.





Пользователи соцсетей в комментариях сошлись во мнении, что по всем внешним признакам либо эти спортсменки мужчины, либо принимают мужской гормон тестостерон и другие препараты, что, как известно, запрещено правилами. При этом Ассоциация лёгкой атлетики Китая официально подтвердила принадлежность спортсменок к женскому полу.