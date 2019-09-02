ФОТО: Двух легкоатлеток заподозрили в том, что они мужчины

Речь о Ляо Мэньсью и Тун Цзенхуань, китайских бегуньях, призерах женской эстафеты 4х400 м. Они так похожи на мужчин по всем внешним признакам, что многие подозревают их в "половом обмане".
Фотография эстафетной команды привлекла внимание читателей, когда государственная газета People’s Daily разместила ее в Facebook. Также в сети появилось видео интервью Ляо Мэньсью, в котором её голос совсем не напоминает женский.
Проблема в том, что это не просто "подающие надежды" легкоатлетки, а призеры национального чемпионата Китая и будущие участницы (участники?) чемпионата мира. Кроме медалей в эстафете, они завоевали золото и серебро чемпионата Китая по лёгкой атлетике в беге на 400 м.
Is not only Liao Mengxue and Tong Zenghuan at the women’s 4×400 relay championship in China.— Beatriz (@BeaGonzo) 1 сентября 2019 г.
I think Yang is also male, he has a male face, a male waist and as his 2 mates needs to wear underwear to hold his testicles and penis. pic.twitter.com/mHxzzvRi06
Пользователи соцсетей в комментариях сошлись во мнении, что по всем внешним признакам либо эти спортсменки мужчины, либо принимают мужской гормон тестостерон и другие препараты, что, как известно, запрещено правилами. При этом Ассоциация лёгкой атлетики Китая официально подтвердила принадлежность спортсменок к женскому полу.
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