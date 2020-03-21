21.03.2020, 23:25

ФОТО DELFI: Рекордсменку Эстонии эвакуировали из Португалии спецрейсом


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Galerii: 17 pilti
Foto: Ilmar Saabas

Чартерным рейсом авиакомпании SmartLynx из португальского Фаро в Таллинн прибыл спецборт с большой группой эстонских легкоатлетов-любителей.

Самолет приземлился в Таллиннском аэропорту в субботу вечером в 20:40. Домой возвратились 70 человек.

В числе вернувшихся пассажиров была рекордсменка Эстонии в спортивной ходьбе Екатерина Миротворцева, проводившая в Португалии тренировочный сбор. Первоначально молодая силламяэская спортсменка должна была вернуться домой 27 марта, но из-за эпидемии коронавируса и закрытия границ тренировочный сбор пришлось завершить досрочно.

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  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
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