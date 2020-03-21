21.03.2020, 23:25
ФОТО DELFI: Рекордсменку Эстонии эвакуировали из Португалии спецрейсом
Чартерным рейсом авиакомпании SmartLynx из португальского Фаро в Таллинн прибыл спецборт с большой группой эстонских легкоатлетов-любителей.
Чартерным рейсом авиакомпании SmartLynx из португальского Фаро в Таллинн прибыл спецборт с большой группой эстонских легкоатлетов-любителей.
Самолет приземлился в Таллиннском аэропорту в субботу вечером в 20:40. Домой возвратились 70 человек.
В числе вернувшихся пассажиров была рекордсменка Эстонии в спортивной ходьбе Екатерина Миротворцева, проводившая в Португалии тренировочный сбор. Первоначально молодая силламяэская спортсменка должна была вернуться домой 27 марта, но из-за эпидемии коронавируса и закрытия границ тренировочный сбор пришлось завершить досрочно.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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