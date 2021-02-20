20.02.2021, 16:50

ФОТО: Чемпионат Эстонии по легкой атлетике в Ласнамяэ


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Kergejõustiku sise EMV esimene päev
Galerii: 59 pilti
Kergejõustiku sise EMV esimene päev Foto: Madis Kallas

В Ласнамяэском легкоатлетическом холле стартовал чемпионат Эстонии в закрытом помещении. Первые победители определились в спринте на 60 метров.

Мужской забег выиграл рекордсмен Эстонии Карл-Эрик Назаров - 6,68. До своего рекорда, установленного неделю назад, молодой спринтер не дотянул 0,05 секунды.

Среди женщин лучший результат показала Кароли Кяярт, установившая личное достижение - 7,44. До норматива на чемпионат Европы в закрытом помещении, который пройдет в начале марта в Польше, молодой бегунье не хватило 0,04 секунды.

Из-за коронавирусных ограничений чемпионат Эстонии в Ласнамяэ проходит без зрителей.

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