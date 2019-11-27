ФОТО: Чемпион Эстонии "Пярну" разобрался со шведами

Чемпион Эстонии по волейболу "Пярну" во втором квалификационном раунде Кубка вызова обыграл дома шведский "Линчепинг" - 3:2. Первая встреча соперников также завершилась победой пярнусцев со счетом 3:1.
В 1/16 финала Кубка вызова пярнусцы дважды сыграют в декабре с хорватским клубом "Младость Рибола". На этой же стадии турнира начнет выступление и второй представитель эстонского волейбола "Сааремаа".
Кубок вызова, в котором выступают эстонские команды, третий по значимости турнир в европейском клубном волейболе.
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