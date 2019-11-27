27.11.2019, 20:50

ФОТО: Чемпион Эстонии "Пярну" разобрался со шведами


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Pärnu VK - Linköping
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Pärnu VK - Linköping Foto: Ago Tammik

Чемпион Эстонии по волейболу "Пярну" во втором квалификационном раунде Кубка вызова обыграл дома шведский "Линчепинг" - 3:2. Первая встреча соперников также завершилась победой пярнусцев со счетом 3:1.

В 1/16 финала Кубка вызова пярнусцы дважды сыграют в декабре с хорватским клубом "Младость Рибола". На этой же стадии турнира начнет выступление и второй представитель эстонского волейбола "Сааремаа".

Кубок вызова, в котором выступают эстонские команды, третий по значимости турнир в европейском клубном волейболе.

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