ФОТО: Чемпион Эстонии "Пярну" разобрался со шведами

В 1/16 финала Кубка вызова пярнусцы дважды сыграют в декабре с хорватским клубом "Младость Рибола". На этой же стадии турнира начнет выступление и второй представитель эстонского волейбола "Сааремаа".

Кубок вызова, в котором выступают эстонские команды, третий по значимости турнир в европейском клубном волейболе.