11.04.2020, 02:00

ФОТО: Чем заняться на карантине? Эстонский спортсмен построил курятник

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TANEL LAANMÄE
TANEL LAANMÄEFoto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

Во время чрезвычайного положения необходимо что-то и делать. Эстонский копьеметатель Танель Лаанмяэ в период вынужденной паузы построил курятник.

"Что делать на карантине, если из дома никуда нельзя идти. Например, можно построить красивый курятник, взять 10 цыплят и петуха по имени Javelin (копье)", - такое сообщение оставил Лаанмяэ в социальных сетях.

Личный рекорд 30-летнего копьеметателя 85.06 был установлен в 2016 году. Высшее достижение Лаанмяэ на международной арене - золото Универсиады-2015. На чемпионате мира 2015 года в Пекине он занял 13-е место.

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