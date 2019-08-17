ФОТО: C пьедестала на самолет. Кирт выиграл чемпионат Эстонии

Лидер мирового сезона ограничился тремя попытками, в каждой из которых он улучшал свой результат: 83.76 - 84.12 - 87.57.

"В первых двух попытках разбег немного не удался, но в заключительной сделал все так, как и планировал", - сказал по окончании соревнований Кирт.

Сразу же после церемонии награждения Кирт покинул стадион, поскольку ему предстоял вылет в Великобританию, где в воскресенье пройдет очередной этап "Бриллиантовой лиги".

"До чемпионата мира остается полтора месяца. У меня запланировано еще четыре старта - два на "Бриллиантовой лиге, один на следующей неделе в Пярну, а в сентябре буду соревноваться в Минске на матчевой встрече Европа - США", - добавил Кирт.

Расписание чемпионата Эстонии по легкой атлетике смотрите ЗДЕСЬ. Прямая трансляция на Delfi TV.