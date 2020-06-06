ФОТО: Белокурая модель ждет ребенка от чемпиона Эстонии

Прибавление семейства ожидается осенью. Белокурая модель состоит в отношениях со спортсменом четыре с половиной года. В 2018 году пара обручилась в Эмиратах.

33-летний Аус занимается продажей автомобилей "Порше" в Эстонии. Быстрые и дорогие автомобиля нравятся гонщику и в повседневной жизни.