06.06.2020, 21:15
ФОТО: Белокурая модель ждет ребенка от чемпиона Эстонии
27-летняя модель Агне Вахер ждет ребенка от многократного чемпиона Эстонии по автоспорту Райнера Ауса.
27-летняя модель Агне Вахер ждет ребенка от многократного чемпиона Эстонии по автоспорту Райнера Ауса.
Прибавление семейства ожидается осенью. Белокурая модель состоит в отношениях со спортсменом четыре с половиной года. В 2018 году пара обручилась в Эмиратах.
33-летний Аус занимается продажей автомобилей "Порше" в Эстонии. Быстрые и дорогие автомобиля нравятся гонщику и в повседневной жизни.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
Известный актер попал под обстрел во время акции протеста
Почему чеки, ни в коем случае, нельзя оставлять на кассе
Парень с коронавирусом рассказал, как умирал, лёжа в больнице