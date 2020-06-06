06.06.2020, 21:15

ФОТО: Белокурая модель ждет ребенка от чемпиона Эстонии


Kroonika
EST
Rally Estonia 2016
Rainer AusFoto: Karli Saul

27-летняя модель Агне Вахер ждет ребенка от многократного чемпиона Эстонии по автоспорту Райнера Ауса.

Прибавление семейства ожидается осенью. Белокурая модель состоит в отношениях со спортсменом четыре с половиной года. В 2018 году пара обручилась в Эмиратах.

33-летний Аус занимается продажей автомобилей "Порше" в Эстонии. Быстрые и дорогие автомобиля нравятся гонщику и в повседневной жизни.

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A little miracle is on our way 🤍

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