ФОТО: 20 лет назад в Пирита разбился пятикратный чемпион мира

Трагедия произошла во время международных соревнований за "Большой приз "Калева". Пятикратный чемпион мира в дождливую погоду потерял управление мотоциклом и вылетел с трассы. Его красную "Хонду" на скорости в 150 километров в час остановили два дерева. Смерть наступила мгновенно.

Joey Dunlopi mälestusmärk Foto: Alar Truu, Õhtuleht

По оценке экспертов, причиной трагедии стал рискованный выбор шины для заднего колеса, который накануне старта сделал сам Данлоп. Имел ли 48-летний гонщик проблемы со здоровьем - осталось тайной. По просьбе вдовы Данлопа тело погибшего спортсмена не вскрывали.

Через год на месте трагической гибели знаменитого мотогонщика был установлен мемориальный камень.

Joey Dunlopi mälestusmärk Foto: Kiur Kaasik