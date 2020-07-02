ФОТО: 20 лет назад в Пирита разбился пятикратный чемпион мира
Ровно 20 лет назад, 2 июля 2000 года, на знаменитой мототрассе Пирита - Козе - Клоостриметса насмерть разбился знаменитый североирландский гонщик Джой Данлоп.
Ровно 20 лет назад, 2 июля 2000 года, на знаменитой мототрассе Пирита - Козе - Клоостриметса насмерть разбился знаменитый североирландский гонщик Джой Данлоп.
Трагедия произошла во время международных соревнований за "Большой приз "Калева". Пятикратный чемпион мира в дождливую погоду потерял управление мотоциклом и вылетел с трассы. Его красную "Хонду" на скорости в 150 километров в час остановили два дерева. Смерть наступила мгновенно.
По оценке экспертов, причиной трагедии стал рискованный выбор шины для заднего колеса, который накануне старта сделал сам Данлоп. Имел ли 48-летний гонщик проблемы со здоровьем - осталось тайной. По просьбе вдовы Данлопа тело погибшего спортсмена не вскрывали.
Через год на месте трагической гибели знаменитого мотогонщика был установлен мемориальный камень.
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