ФОТО: 16-летний чемпион любит наряжаться в женские наряды

16-летний легкоатлет Йере Нюстрем становился чемпионом Финляндии по прыжкам в высоту в трех возрастных классах. Помимо спортивных результатов, Йере обратил на себя внимание и с другой стороны - молодому спортсмену нравится надевать женские наряды.
Осенью прошлого года спортивный талант был удостоен специальной премии за экстравагантное поведение Queer of the Year. В интервью финскому таблоиду Iltalehti Йере рассказал как о своей личной жизни, так и спортивных планах.
В прошлом году Нюстрем стал чемпионом Финляндии в возрастной категории U-16 и установил личный рекорд - 193 см. В будущем молодой талант хочет превысить рекорд Финляндии (он равен сейчас 231 см)
"Это могло бы произойти в 22 года, - прогнозирует прыгун.- Моя цель - избежать травм и стабильно развиваться дальше. Надеюсь когда-нибудь выступить на чемпионате мира".
"Кажется, я что-то делаю правильно, - сказал Нюстрем после получения приза. - Меня называли всевозможными именами. Сначала я чувствовал себя плохо, но теперь ничего не замечаю. Во время соревнований я надеваю темные очки и наушники".
Помимо занятий спортом, Нюстрем учится на косметолога. Йере признал, что ему нравятся мужчины, но он не понимает - считает ли себя мужчиной или женщиной.
Поддержку ему оказывает мама, другие спортсмены и тренер. "Мама сказала, что готова спонсировать все, что связана с трансвеститами".
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