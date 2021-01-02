02.01.2021, 12:20

ФОТО: 16-летний чемпион любит наряжаться в женские наряды

 (32)
EST
ФОТО: 16-летний чемпион любит наряжаться в женские наряды
Jere Nyströminstagram.com/jere.nystrom/

16-летний легкоатлет Йере Нюстрем становился чемпионом Финляндии по прыжкам в высоту в трех возрастных классах. Помимо спортивных результатов, Йере обратил на себя внимание и с другой стороны - молодому спортсмену нравится надевать женские наряды.

Осенью прошлого года спортивный талант был удостоен специальной премии за экстравагантное поведение Queer of the Year. В интервью финскому таблоиду Iltalehti Йере рассказал как о своей личной жизни, так и спортивных планах.

В прошлом году Нюстрем стал чемпионом Финляндии в возрастной категории U-16 и установил личный рекорд - 193 см. В будущем молодой талант хочет превысить рекорд Финляндии (он равен сейчас 231 см)

"Это могло бы произойти в 22 года, - прогнозирует прыгун.- Моя цель - избежать травм и стабильно развиваться дальше. Надеюсь когда-нибудь выступить на чемпионате мира".

"Кажется, я что-то делаю правильно, - сказал Нюстрем после получения приза. - Меня называли всевозможными именами. Сначала я чувствовал себя плохо, но теперь ничего не замечаю. Во время соревнований я надеваю темные очки и наушники".

Помимо занятий спортом, Нюстрем учится на косметолога. Йере признал, что ему нравятся мужчины, но он не понимает - считает ли себя мужчиной или женщиной.

Поддержку ему оказывает мама, другие спортсмены и тренер. "Мама сказала, что готова спонсировать все, что связана с трансвеститами".

Читайте также: