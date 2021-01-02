ФОТО: 16-летний чемпион любит наряжаться в женские наряды

Осенью прошлого года спортивный талант был удостоен специальной премии за экстравагантное поведение Queer of the Year. В интервью финскому таблоиду Iltalehti Йере рассказал как о своей личной жизни, так и спортивных планах.

В прошлом году Нюстрем стал чемпионом Финляндии в возрастной категории U-16 и установил личный рекорд - 193 см. В будущем молодой талант хочет превысить рекорд Финляндии (он равен сейчас 231 см)

"Это могло бы произойти в 22 года, - прогнозирует прыгун.- Моя цель - избежать травм и стабильно развиваться дальше. Надеюсь когда-нибудь выступить на чемпионате мира".

"Кажется, я что-то делаю правильно, - сказал Нюстрем после получения приза. - Меня называли всевозможными именами. Сначала я чувствовал себя плохо, но теперь ничего не замечаю. Во время соревнований я надеваю темные очки и наушники".

Помимо занятий спортом, Нюстрем учится на косметолога. Йере признал, что ему нравятся мужчины, но он не понимает - считает ли себя мужчиной или женщиной.

Поддержку ему оказывает мама, другие спортсмены и тренер. "Мама сказала, что готова спонсировать все, что связана с трансвеститами".