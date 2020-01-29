ФОТО: 11-кратный чемпион Испании отыграл два матчбола на Сааремаа

В четвертой партии островитяне были близки к победе, но не сумели реализовать два матчбола. В решающем сете "Сааремаа" вел в счете 13:12, однако проиграл концовку матча сопернику.

За ходом встречи наблюдали 1000 зрителей. Ответный поединок пройдет 13 февраля на площадке испанского клуба.

В европейском волейболе Кубок Вызова является третьим по значимости клубным турниром.