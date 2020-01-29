ФОТО: 11-кратный чемпион Испании отыграл два матчбола на Сааремаа

В первом матче 1/8 финала Кубка Вызова волейболисты "Сааремаа" в упорной борьбе уступили в Курессааре 11-кратному чемпиону Испании "Альмерии" - 2:3 (25:23, 21:25, 25:23, 26:28, 13:15). Поединок продолжался свыше двух часов.
В четвертой партии островитяне были близки к победе, но не сумели реализовать два матчбола. В решающем сете "Сааремаа" вел в счете 13:12, однако проиграл концовку матча сопернику.
За ходом встречи наблюдали 1000 зрителей. Ответный поединок пройдет 13 февраля на площадке испанского клуба.
В европейском волейболе Кубок Вызова является третьим по значимости клубным турниром.
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