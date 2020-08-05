ФОТО: 100 лет назад Эстония дебютировала на Олимпийских играх
100 лет назад эстонские спортсмены впервые дебютировали самостоятельной командой на Олимпийских играх в бельгийском Антверпене.
100 лет назад эстонские спортсмены впервые дебютировали самостоятельной командой на Олимпийских играх в бельгийском Антверпене.
Олимпиада-1920 проходила после Первой мировой войны. Германия и ее союзники не были приглашены на Игры. По политическим мотивам не позвали и Россию. Зато в Антверпене развевался сине-черно-белый эстонский триколор.
Для Эстонии сделали исключение
Самое интересное, что в Эстонии в то время еще не был создан Олимпийский комитет - он появился только в 1923 году. Но для Эстонии - единственной из стран Балтии - тогдашний президент Международного олимпийского комитета француз Пьер де Кубертен сделал исключение.
Это был беспрецедентный случай, когда страна, не являвшаяся членом МОК, получила разрешение выступать в Олимпийских играх.
В состав эстонской делегации входили 14 спортсменов, которые соревновались в легкой атлетике, борьбе и тяжелой атлетике.
Финны отобрали у эстонцев билеты
Путь в Антверпен эстонские олимпийцы начали в Таллинне 4 августа. Сначала они на пароходе "Виола" доплыли до Хельсинки, а затем вместе с финнами продолжили путешествие на пароходе "Ойхонна".
У эстонцев были заказаны билеты первого и второго класса, но эти места отобрали финны. В итоге членам эстонской делегации пришлось путешествовать в каютах третьего класса без окон. Отношение к эстонцам со стороны финнов было насмешливое.
В Антверпене финскую делегацию встретил консул и представитель Бельгийского олимпийского комитета. Эстонцев никто не встречал. Представители делегации отправились за помощью из порта в город. Через несколько часов они вернулись с извозчиком. Загрузив багаж, сборная Эстонии отправилась на ночлег в женскую гимназию.
Там же в Антверпене руководители делегации продали предусмотрительно взятые из Таллинна ящики с маслом, а на вырученные деньги купили олимпийскую форму одежды.
Успешный дебют на Олимпиаде
Олимпийские игры в Антверпене проходили 14-29 августа, но по некоторым видам спорта соревнования проводились до открытия Игр и по их окончании. Так, фигуристы и хоккеисты соревновались в апреле (первая зимняя Олимпиада состоялась только в 1924 году), а футбольный турнир завершился в сентябре.
Эстонцы выступили в Антверпене очень удачно, завоевав одну золотую и две серебряные медали. Олимпийским чемпионом стал штангист Альфред Нейланд. Уроженец Валги победил в весовой категории до 67,5 кг.
Еще один тяжелоатлет Альфред Шмидт стал серебряным призером в весовой категории до 60 кг. Легкоатлет Юри Лоссман завоевал серебро на марафонской дистанции Олимпиады.
В неофициальном медальном зачете сборная Эстонии заняла в Антверпене 14-е место среди 29 стран.
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