ФОТО: 100 лет назад Эстония дебютировала на Олимпийских играх

Олимпиада-1920 проходила после Первой мировой войны. Германия и ее союзники не были приглашены на Игры. По политическим мотивам не позвали и Россию. Зато в Антверпене развевался сине-черно-белый эстонский триколор.

Для Эстонии сделали исключение

Самое интересное, что в Эстонии в то время еще не был создан Олимпийский комитет - он появился только в 1923 году. Но для Эстонии - единственной из стран Балтии - тогдашний президент Международного олимпийского комитета француз Пьер де Кубертен сделал исключение.

Это был беспрецедентный случай, когда страна, не являвшаяся членом МОК, получила разрешение выступать в Олимпийских играх.

В состав эстонской делегации входили 14 спортсменов, которые соревновались в легкой атлетике, борьбе и тяжелой атлетике.

Eesti olümpiameeskond enne Antwerpeni poole teele asumist. Erakogu

Финны отобрали у эстонцев билеты

Путь в Антверпен эстонские олимпийцы начали в Таллинне 4 августа. Сначала они на пароходе "Виола" доплыли до Хельсинки, а затем вместе с финнами продолжили путешествие на пароходе "Ойхонна".

У эстонцев были заказаны билеты первого и второго класса, но эти места отобрали финны. В итоге членам эстонской делегации пришлось путешествовать в каютах третьего класса без окон. Отношение к эстонцам со стороны финнов было насмешливое.

В Антверпене финскую делегацию встретил консул и представитель Бельгийского олимпийского комитета. Эстонцев никто не встречал. Представители делегации отправились за помощью из порта в город. Через несколько часов они вернулись с извозчиком. Загрузив багаж, сборная Эстонии отправилась на ночлег в женскую гимназию.

Там же в Антверпене руководители делегации продали предусмотрительно взятые из Таллинна ящики с маслом, а на вырученные деньги купили олимпийскую форму одежды.

Успешный дебют на Олимпиаде

Олимпийские игры в Антверпене проходили 14-29 августа, но по некоторым видам спорта соревнования проводились до открытия Игр и по их окончании. Так, фигуристы и хоккеисты соревновались в апреле (первая зимняя Олимпиада состоялась только в 1924 году), а футбольный турнир завершился в сентябре.