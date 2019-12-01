Формула-1. Хэмилтон выиграл последнюю гонку сезона

Россиянин Даниил Квят занял 9-е место.

Гонка не влияла на определение чемпиона мира, поскольку Хэмилтон обеспечил себе титул несколько гонок назад.

Гран-при Абу-Даби

Яс-Марина, Абу-Даби

1 декабря 2019 года

Гонка

1. Льюис Хэмилтон (”Мерседес”) — 55 кругов

2. Макс Ферстаппен (”Ред Булл”) +16,772

3. Шарль Леклер (”Феррари”) +43,435

4. Валттери Боттас (”Мерседес”) +44,379

5. Себастьян Феттель (”Феррари”) +1.04,357

6. Алекс Албон (”Ред Булл”) +1.09,205

7. Серхио Перес (”Рейсинг Пойнт”) +1 круг

8. Ландо Норрис (”Макларен”) +1 круг

9. Даниил Квят (”Торо Россо”) +1 круг

10. Карлос Сайнс-младший (”Макларен”) +1 круг

11. Даниэль Риккардо (”Рено”) +1 круг

12. Нико Хюлькенберг (”Рено”) +1 круг

13. Кими Райкконен (”Альфа Ромео”) +1 круг

14. Кевин Магнуссен (”Хаас”) +1 круг

15. Ромен Грожан (”Хаас”) +1 круг

16. Антонио Джовинацци (”Альфа Ромео”) +1 круг

17. Джордж Расселл (”Уильямс”) +1 круг

18. Пьер Гасли (”Торо Россо”) +2 круга

19. Роберт Кубица (”Уильямс”) +2 круга

Сошел:

Ланс Стролл (”Рейсинг Пойнт”)

Итоговое положение в личном зачете и Кубке конструкторов сезона-2019

Личный зачет

1. Льюис Хэмилтон — 413 очков

2. Валттери Боттас — 326

3. Макс Ферстаппен — 278

4. Шарль Леклер — 264

5. Себастьян Феттель — 240

6. Карлос Сайнс-младший — 96

7. Пьер Гасли — 95

8. Алекс Албон — 92

9. Даниэль Риккардо — 54

10. Серхио Перес — 52

11. Ландо Норрис — 49

12. Кими Райкконен — 43

13. Даниил Квят — 37

14. Нико Хюлькенберг — 37

15. Ланс Стролл — 21

16. Кевин Магнуссен — 20

17. Антонио Джовинацци — 14

18. Ромен Грожан — 8

19. Роберт Кубица — 1

20. Джордж Расселл — 0

Кубок конструкторов