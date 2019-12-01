Формула-1. Хэмилтон выиграл последнюю гонку сезона
Победителем последнего Гран-при сезона-2019 стал британец Льюис Хэмилтон на "Мерседесе".
Победителем последнего Гран-при сезона-2019 стал британец Льюис Хэмилтон на "Мерседесе".
Россиянин Даниил Квят занял 9-е место.
Гонка не влияла на определение чемпиона мира, поскольку Хэмилтон обеспечил себе титул несколько гонок назад.
Гран-при Абу-Даби
Яс-Марина, Абу-Даби
1 декабря 2019 года
Гонка
1. Льюис Хэмилтон (”Мерседес”) — 55 кругов
2. Макс Ферстаппен (”Ред Булл”) +16,772
3. Шарль Леклер (”Феррари”) +43,435
4. Валттери Боттас (”Мерседес”) +44,379
5. Себастьян Феттель (”Феррари”) +1.04,357
6. Алекс Албон (”Ред Булл”) +1.09,205
7. Серхио Перес (”Рейсинг Пойнт”) +1 круг
8. Ландо Норрис (”Макларен”) +1 круг
9. Даниил Квят (”Торо Россо”) +1 круг
10. Карлос Сайнс-младший (”Макларен”) +1 круг
11. Даниэль Риккардо (”Рено”) +1 круг
12. Нико Хюлькенберг (”Рено”) +1 круг
13. Кими Райкконен (”Альфа Ромео”) +1 круг
14. Кевин Магнуссен (”Хаас”) +1 круг
15. Ромен Грожан (”Хаас”) +1 круг
16. Антонио Джовинацци (”Альфа Ромео”) +1 круг
17. Джордж Расселл (”Уильямс”) +1 круг
18. Пьер Гасли (”Торо Россо”) +2 круга
19. Роберт Кубица (”Уильямс”) +2 круга
Сошел:
Ланс Стролл (”Рейсинг Пойнт”)
Итоговое положение в личном зачете и Кубке конструкторов сезона-2019
Личный зачет
1. Льюис Хэмилтон — 413 очков
2. Валттери Боттас — 326
3. Макс Ферстаппен — 278
4. Шарль Леклер — 264
5. Себастьян Феттель — 240
6. Карлос Сайнс-младший — 96
7. Пьер Гасли — 95
8. Алекс Албон — 92
9. Даниэль Риккардо — 54
10. Серхио Перес — 52
11. Ландо Норрис — 49
12. Кими Райкконен — 43
13. Даниил Квят — 37
14. Нико Хюлькенберг — 37
15. Ланс Стролл — 21
16. Кевин Магнуссен — 20
17. Антонио Джовинацци — 14
18. Ромен Грожан — 8
19. Роберт Кубица — 1
20. Джордж Расселл — 0
Кубок конструкторов
1. ”Мерседес” — 739 очков
2. ”Феррари” — 504
3. ”Ред Булл” — 417
4. ”Макларен” — 145
5. ”Рено” — 91
6. ”Торо Россо” — 85
7. ”Рейсинг Пойнт” — 73
8. ”Альфа Ромео” — 57
9. ”Хаас” — 28
10. ”Уильямс” — 1
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Россиянка умерла после трех дней жестоких иcтязаний
Стала известна причина падения автобуса в Забайкалье
Почему китайские туристы скупают в Петербурге янтарь, - ученые
Зарезали и контрольный в голову