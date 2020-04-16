16.04.2020, 15:55

Финский олимпиец скончался в 37 лет после тяжелой болезни


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Leinaküünal
LeinaküünalFoto: Anna Aurelia Minev

Стрелок сборной Финляндии Веса Тернроос скончался в 37 лет после тяжелой болезни.

Осенью 2018 года у стрелка был диагностирован рак. Несмотря на болезнь, он продолжал тренироваться и выступать в соревнованиях. В прошлом году Тернроос принимал участие в Европейских играх в Минске.

"Весы больше нет, но он живет в наших воспоминаниях благодаря своей яркой индивидуальности и спортивным выступлениям", - такое сообщение оставили родственники Тернрооса на его странице в социальных сетях.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро финский стрелок занял 11-е место в стендовой стрельбе в дисциплине "трап".

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