Финский олимпиец скончался в 37 лет после тяжелой болезни

Осенью 2018 года у стрелка был диагностирован рак. Несмотря на болезнь, он продолжал тренироваться и выступать в соревнованиях. В прошлом году Тернроос принимал участие в Европейских играх в Минске.

"Весы больше нет, но он живет в наших воспоминаниях благодаря своей яркой индивидуальности и спортивным выступлениям", - такое сообщение оставили родственники Тернрооса на его странице в социальных сетях.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро финский стрелок занял 11-е место в стендовой стрельбе в дисциплине "трап".