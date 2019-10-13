Финн Вальтери Боттас выиграл Гран-при Японии. Квят - 11-й

Гран-при получился скомканным, из-за тайфуна, который атакует берега Японии уже несколько дней. Квалификация была перенесена с субботы на утро воскресенья, за несколько часов до гонки.

Но такой сжатый формат гоночного уик-энда не помешал Себастьяну Феттелю выиграть квалификацию с новым рекордом трассы "Сузука" — 1:27.064. В гонке "Феррари" была не так успешно — у Себа лишь второе место.

Ключевой инцидент произошел на старте — Шарль Леклер из "Феррари" столкнулся с гонщиком "Ред Була" Максом Ферстаппеном, из-за чего Леклер, стартовавший вторым с хорошими шансами на победу, был вынужден заехать в боксы.

Победа Боттаса и третье место Хэмилтона принесли "Мерседесу" 6-й Кубок Конструкторов подряд. Полные результаты гонки: