Финн Вальтери Боттас выиграл Гран-при Японии. Квят - 11-й
А команда "Мерседес" стал недосягаемой в борьбе за Кубок Конструкторов.
А команда "Мерседес" стал недосягаемой в борьбе за Кубок Конструкторов.
Гран-при получился скомканным, из-за тайфуна, который атакует берега Японии уже несколько дней. Квалификация была перенесена с субботы на утро воскресенья, за несколько часов до гонки.
Но такой сжатый формат гоночного уик-энда не помешал Себастьяну Феттелю выиграть квалификацию с новым рекордом трассы "Сузука" — 1:27.064. В гонке "Феррари" была не так успешно — у Себа лишь второе место.
Ключевой инцидент произошел на старте — Шарль Леклер из "Феррари" столкнулся с гонщиком "Ред Була" Максом Ферстаппеном, из-за чего Леклер, стартовавший вторым с хорошими шансами на победу, был вынужден заехать в боксы.
Победа Боттаса и третье место Хэмилтона принесли "Мерседесу" 6-й Кубок Конструкторов подряд. Полные результаты гонки:
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