08.01.2020, 21:30

Ферстаппен продлил контракт с "Ред Булл"


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Ферстаппен продлил контракт с "Ред Булл"
Фото: Scanpix

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен продлил контракт с "Ред Булл" до 2023 года включительно, сообщается на сайте команды "Формулы-1".

Контракт 22-летнего пилота истекал в конце 2020 года. В сезоне-2019 Ферстаппен занял третье место в личном зачете чемпионата и выиграл три этапа: в Австрии, Германии и Бразилии.

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