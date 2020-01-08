Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен продлил контракт с "Ред Булл" до 2023 года включительно, сообщается на сайте команды "Формулы-1".
Контракт 22-летнего пилота истекал в конце 2020 года. В сезоне-2019 Ферстаппен занял третье место в личном зачете чемпионата и выиграл три этапа: в Австрии, Германии и Бразилии.
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