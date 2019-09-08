"Феррари" победила на родной трассе!

"Красные" предсказуемо доминировали на трассе всю гонку, а "серебряные" предсказуемо догоняли. Леклер не позволил обогнать себя на старте Хэмилтону, а Макс Ферстаппен повредил переднее антикрыло и был вынужден заехать в боксы.

В начале гонки сумятицу внес Себастьян Феттель, нарушив правила и после отбывания штрафа откатившись на последнее место. Также были наказаны штрафами Албон и Стролл.

На 28-м круге Сайнсу не прикрутили колесо и испанец вместе со своим "мак-лареном" вынужден был сойти. И буквально через пару кругов гонку покинул российский пилот "Торе Россо" Даниил Квят - мотор на его болиде задымился:

Оставшиеся круги были отмечены ошибкой Хэмилтона в повороте и попытками Боттаса догнать Леклера на более старых шинах. Но положения в гонке это не изменило - Шарль Леклер выиграл вторую гонку подряд, Вальтери Боттас занял второе место, а действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон - третий.