"Феррари" была лучше всех на Гран-при Сингапура

"Феррари" доминировала весь уик-энд, причем на не очень подходящей своим болидам трассе. В субботу Шарль Леклер победил в квалификации, а сегодня, за счёт более удачной тактики, гонку выиграл Себ Феттель, не побеждавший до этого в 22-х гран-при.

Третье место, также довольно неожиданно, занял Макс Ферстаппен на "Ред Булл", оттеснив команду "Мерседес" с пьедестала.

Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят - лишь 15-й.