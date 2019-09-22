22.09.2019, 18:29

"Феррари" была лучше всех на Гран-при Сингапура


rus.delfi.ee
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"Феррари" была лучше всех на Гран-при Сингапура
Фото: Scanpix

Себастьян Феттель выиграл свою первую гонку в 2019 году.

"Феррари" доминировала весь уик-энд, причем на не очень подходящей своим болидам трассе. В субботу Шарль Леклер победил в квалификации, а сегодня, за счёт более удачной тактики, гонку выиграл Себ Феттель, не побеждавший до этого в 22-х гран-при.

Третье место, также довольно неожиданно, занял Макс Ферстаппен на "Ред Булл", оттеснив команду "Мерседес" с пьедестала.

Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят - лишь 15-й.

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