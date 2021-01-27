Фехтовальный союз возглавил новый президент
27 января прошло Общее собрание Фехтовального союза, на котором прошли выборы нового главы организации. В собрании принимали участие все 11 клубов.
27 января прошло Общее собрание Фехтовального союза, на котором прошли выборы нового главы организации. В собрании принимали участие все 11 клубов.
На пост главы Фехтовального союза претендовали политик Мярт Сультс и предприниматель Индрек Паал, который состоит в дружеских отношениях с известным бизнесменом Олегом Осиновским.
Политики обычно говорят, предприниматели занимаются конкретными делами. Большинством голосов президентом выбран Паал, который сменил на этом посту Маргуса Хансона - он возглавлял организацию с 2013 года.
В правление Фехтовального союза выбраны Рандель Лянтс, Марек Миллер, Эркки Суси, Кая Ханстейн, Хелис Сельге и Меэлис Лойт.
Ранее в правление организации входили Евгений Караваев, Пеэтер Ярвелайд, Сулев Сааревяли, Вильяр Яамуи Мярт Сультс.
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