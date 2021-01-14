ФБР предъявило чемпиону Олимпиады три обвинения за штурм Капитолия

38-летний американец был замечен на видео во время беспорядков в Вашингтоне – он оказался в толпе, ворвавшейся в здание Капитолия 6 января.

Бывшему пловцу вменяется воспрепятствование правоохранительным органам, умышленное проникновение или нахождение в здании с ограниченным доступом без законных оснований и нарушение общественного порядка на территории Капитолия.

Специальный агент ФБР, составлявший обвинительные документы, отметил, что Келлер был идентифицирован благодаря видео и статьям в прессе, а также водительскому удостоверению.

Келлер завоевал на Олимпийских играх 5 медалей, в том числе две золотые. В 2004 и 2008 годах он побеждал в эстафете 4х200 м.