Фантастика! Словенцы вышли в финал чемпионата Европы во волейболу!

Ранее Словения в четвертьфинале чемпионата Европы разобрала на запчасти Россию - 3:1. Для справки: население Словении 2 млн человек, в России проживает 146 млн человек.

В финале чемпионата Европы (он состоится 29 сентября в Париже) Словения сыграет с победителем матча Франция - Сербия.