27.09.2019, 00:49
Фантастика! Словенцы вышли в финал чемпионата Европы во волейболу!
Чемпионат Европы по волейболу вышел на финишную прямую. Первым финалистом турнира стала сборная Словения, победившая действующего чемпиона мира Польшу - 3:1 (25:23, 24:26, 25:22, 25:23).
Адвоката Александра Кокорина нашли мертвым на его даче
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске
В России создали уникальный двигатель для автомобилей
Российские метеорологи рассказали, какая зима ждет петербуржцев