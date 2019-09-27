27.09.2019, 00:49

Фантастика! Словенцы вышли в финал чемпионата Европы во волейболу!


rus.delfi.ee
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Фантастика! Словенцы вышли в финал чемпионата Европы во волейболу!
Фото: Scanpix

Чемпионат Европы по волейболу вышел на финишную прямую. Первым финалистом турнира стала сборная Словения, победившая действующего чемпиона мира Польшу - 3:1 (25:23, 24:26, 25:22, 25:23).

Ранее Словения в четвертьфинале чемпионата Европы разобрала на запчасти Россию - 3:1. Для справки: население Словении 2 млн человек, в России проживает 146 млн человек.

В финале чемпионата Европы (он состоится 29 сентября в Париже) Словения сыграет с победителем матча Франция - Сербия.

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