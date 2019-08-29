Фантастика! Кирт вырвал победу в финале "Бриллиантовой лиги" последним броском

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Magnus Kirt Foto: MICHAL CIZEK, AFP

Эстонский копьеметатель Магнус Кирт выиграл финал легкоатлетической серии "Бриллиантовая лига" в Цюрихе - 89.13. Перед последней попыткой он занимал четвертое место, но его заключительный бросок был великолепен. За победу Кирт заработал 50 000 долларов.