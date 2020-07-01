Фальшивая медсправка обошлась России в 10 млн долларов

1 июля истек срок выплата штрафа в 5 миллионов долларов, который Мировая легкая атлетика наложила на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).
"По состоянию на 1 июля, денежных средств на выплату штрафов у ВФЛА нет. Хочу отметить, что сумма, требуемая к выплате, значительно больше той цифры, которая сейчас муссируется в СМИ", — цитирует ТАСС президента ВФЛА Евгения Юрченко.
Гигантский штраф
Весной Мировая легкая атлетика оштрафовала российскую федерацию на 10 млн долларов из-за причастности прежнего руководства организации к фальсификации документов по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Молодой спортсмен за год пропустил три допинг-теста.
Свое отстранение серебряный призер чемпионатав мира решил оспорить в Спортивном суде. Пропуск одного из допинг-тестов Лысенко решил оправдать с помощью фальшивой медицинской справки. Все данные клиники, в которой лечился прыгун (от регистрационного номера до имен врачей) были выдуманными, а на месте лечебного заведения находилось ...разрушенное здание.
В марте Мировая легкая атлетика оштрафовала Россию из-за дела Лысенко на гигантскую сумму - 10 миллионов долларов! Причем 5 из них ВФЛА должна заплатить 1 июля. Если эта сумма не будет уплачена вовремя, российские атлеты не получат допуск на международные турниры даже в качестве нейтральных спортсменов, а выплачивать придется все 10 миллионов.
Спортсмены и чиновники пишут письма
В конце июня ведущие российские чемпионы мира Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к Владимиру Путину, призвав его обратить внимание на кризисную ситуацию в легкой атлетике, но у Кремля сейчас проблем хватает и без спорта.
С письмом в МОК и Мировую легкую атлетику обратилось Министерство спорта России, которое просит защитить чистых российских спортсменов и дать им возможность соревноваться. Глава ведомства Олег Матыцин призвал международные организации проявить солидарность.
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