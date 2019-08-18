Европейскую страну могут отстранить от Олимпиады-2020. И это не Россия

Из-за нового закона о спорте и острого внутриполитического кризиса Италию могут отстранить от участия в летней Олимпиаде-2020 в Токио и даже лишить права на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
По словам главы НОК Италии Джованни Малаго, последствия происходящего для национального спорта могут быть ”разрушительными”. ”Есть угроза приостановки полномочий НОК и, следовательно, запрета для наших спортсменов выступать в Токио в 2020 году под национальным триколором”, — рассказал Малаго.
Он отметил, что под вопрос может быть поставлено проведение в 2026 году зимней Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо, для получения права на которую были затрачены огромные усилия.
Проблема в отношениях между Римом и МОК возникла в августе, когда парламент Италии окончательно одобрил закон о реформе системы национального спорта. Этот документ передает правительству основные полномочия по организации спортивной деятельности, включая распределение целевых финансовых потоков. В этой связи МОК направил в Рим официальное письмо.
Текст послания обнародован не был, однако стало известно, что в нем говорится о недопустимости лишения НОК автономного статуса, что противоречит принципам Олимпийской хартии. Ответом МОК на такую политику Италии как раз может стать отстранение сборной от участия в Олимпийских играх.
В последнее время некоторые известные итальянские спортсмены выражают обеспокоенность в связи с ситуацией, сложившейся после принятия нового закона о спорте. То, что риск отстранения сборной Италии от Олимпийских игр серьезен, показывает недавний пример с Кувейтом. В октябре 2015 года МОК запретил кувейтской сборной выступать под своим флагом на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и дисквалифицировал НОК страны из-за закона, который санкционировал политическое вмешательство в проблемы спорта.
Владелец кукурузного поля рассказал об убытках после посадки А321
Пассажирке А321 пожелали смерти после видео с места трагедии
Немецкие СМИ назвали пять самых красивых русских имен для детей
Неожиданным способом очистила сковороду до блеска