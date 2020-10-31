31.10.2020, 21:30

Эстонскую спортсменку повторно отправили из Бельгии домой


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Võrkpalli EM-finaalturniir Eesti vs Rumeenia
Hanna Pajula (№ 10)Foto: Jaanus Lensment

22-летняя волейболистка сборной Эстонии Ханна Паюла из-за распространения коронавируса второй сезон подряд вынуждена прервать выступление в чемпионате Бельгии.

"Ситуация в Бельгии очень сложная. Число инфицированных каждый день исчисляется тысячами (30 октября было зафиксировано почти 24 000 зараженных - Прим. Delfi), больницы переполнены. Планируется закрыть большинство учреждений в стране и оставить только продуктовые магазины, аптеки и, возможно, школы", - приводит слова пярнуской волейболистки Võrkpall 24.

В нынешнем сезоне Паюла провела лишь один официальный матч за "Михельбеке". Присоединиться к бельгийской команде прилетевшая на родину волейболистка планирует 1 января.

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