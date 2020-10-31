Эстонскую спортсменку повторно отправили из Бельгии домой

"Ситуация в Бельгии очень сложная. Число инфицированных каждый день исчисляется тысячами (30 октября было зафиксировано почти 24 000 зараженных - Прим. Delfi), больницы переполнены. Планируется закрыть большинство учреждений в стране и оставить только продуктовые магазины, аптеки и, возможно, школы", - приводит слова пярнуской волейболистки Võrkpall 24.

В нынешнем сезоне Паюла провела лишь один официальный матч за "Михельбеке". Присоединиться к бельгийской команде прилетевшая на родину волейболистка планирует 1 января.