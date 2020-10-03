Эстонский велогонщик рассказал о форме с кадрами мультика "Утиные истории", в которой он стартует на "Джиро д'Италия"

Открытие гонки состоялось 1 октября, и выход команды EF на сцену во время церемонии стал настоящей сенсацией. Всё из-за формы, на которой помимо спонсорских логотипов появился герой диснеевского мультфильма "Утиные истории" (мы уже писали про перезапуск этой франшизы).

"Честно говоря, сам мультик я не смотрел, - признается Кангерт в интервью RusDelfi. - Но наша форма - это как глоток свежего воздуха. На форме такое количество деталей, которые видны только при ближайшем рассмотрении, фигур, цветов, изображений, что я бы ее назвал поп-артом, который можно носить".

Старт велогонки "Джиро д'Италия" был отложен с мая на октябрь из-за пандемии коронавируса. Трехнедельная гонка стартует 3 октября в пригороде Палермо, на Сицилии. Гонщикам предстоит преодолеть 21 этап. Завершится гонка 25 октября в Милане.

"Что же до моих целей в этой гонке, то было бы здорово побороться за один из этапов и быть активным и полезным команде", - говорит Кангерт.

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