Эстонский участник Олимпиады в 26 лет ушел из большого спорта и станет программистом

В спорте Нымме не показывал высоких результатов, но трижды участвовал в чемпионатах мира, а два год назад пробился на Олимпиду в Пхенчхане, где занял 47-е место в прыжках со среднего трамплина.

По словам Мартти Нымме, отсутствие результатов и повлияло на его решение уйти из большого спорта.

В настоящее время Нымме с частичной нагрузкой работает в ИТ-фирме, отвечая за проверку качества видеотрансляций, а с мая намерен начать работу программистом.

При этом Нымме не исключает, что в будущем он еще примет участие в чемпионате Эстонии, поскольку уровень мастерства позволяет.