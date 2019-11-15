Эстонский тренер получила от европейской федерации 60-дневный бан

Фехтовальный тренер из Хаапсалу Хелен Нелис-Наукас получила от Европейской конфедерации фехтования черную карточку, что означает 60-дневный запрет на участие в соревнованиях.
О вынесении наказания эстонскую фехтовальную ассоциацию известил генеральный секретарь Европейский конфедерации фехтования Яцек Слупски, сообщает Lääne Elu.
Поводом для вынесения жесткого наказания стало поведение Нелис-Наукас на кадетском турнире в Люксембурге, который прошел в минувшие выходные.
В одном из эпизодов поединка с участием своей подопечной Мадли Палк эстонский тренер выразила недовольство судейским решением и накричала на рефери Агнес Томасси. Француженка была оскорблена поведением Нелис-Наукас, написав по окончании турнира рапорт в Европейскую конфедерацию фехтования.
У Нелис-Наукас другая версия инцидента: "Судья допустила ошибку, ошибочно засчитав укол соперницы. Я подошла поддержать свою ученицу, а судья начала с нами спорить".
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