Эстонский тренер получила от европейской федерации 60-дневный бан

О вынесении наказания эстонскую фехтовальную ассоциацию известил генеральный секретарь Европейский конфедерации фехтования Яцек Слупски, сообщает Lääne Elu.

Поводом для вынесения жесткого наказания стало поведение Нелис-Наукас на кадетском турнире в Люксембурге, который прошел в минувшие выходные.

В одном из эпизодов поединка с участием своей подопечной Мадли Палк эстонский тренер выразила недовольство судейским решением и накричала на рефери Агнес Томасси. Француженка была оскорблена поведением Нелис-Наукас, написав по окончании турнира рапорт в Европейскую конфедерацию фехтования.

У Нелис-Наукас другая версия инцидента: "Судья допустила ошибку, ошибочно засчитав укол соперницы. Я подошла поддержать свою ученицу, а судья начала с нами спорить".