Эстонский топ-спортсмен нашел свое счастье с американкой

25-летний десятиборец, дважды попадавший в ТОП-6 на чемпионатах мира, признает, что ради спортивной карьеры ему пришлось от многого отказаться: "У меня нет высшего образования. Самым большим и сложным выбором было то, что я не пошел учиться в университет и решил сосредоточиться на спорте".

Спорт помог найти любимую

В то время многие ему говорили, что он совершает ошибку, отказавшись от учебы в США - такая практика популярна среди эстонских десятиборцев.

"Теперь я доказал, что могу успешно выступать, не совмещая спорт с учебой в США", - с гордостью говорит Яанек.

Благодаря спорту Ыйглане, как выясняется, нашел любимого человека. Каждый раз, когда он разговаривает со своей американской подругой Кендрой, его лицо сияет.

Важную роль в знакомстсве молодой пары сыграл другой эстонский десятиборец Йоханнес Эрм, который учится с Кендрой в Университете Джорджии.

"Во время мартовского чемпионата Европы в закрытом помещении жил в одном гостиничном номере с Эрмом и он сообщил об этом на своей странице в "Инстаграме", - говорит Яанек.

Ыйглане добавляет, что первый шаг сделала Кендра. Молодые люди начали общаться в Интернете, а в один день случайно обнаружили, что в то время, когда Яанек прибыл на тренировочный сбор в Испании, Кендра отдыхала в соседней Португалии.

Кендра поддерживает десятиборца

Молодые люди понравились друг другу. Кендра - она работает в Олимпийском комитете США - летом приезжала в Эстонию, а Яанек в конце ноября впервые отправится к любимой в США, чтобы познакомиться с ее семьей.

Яанек говорит о своей невесте с воодушевлением. Кендра постоянно напоминает любимому, что самое важное для него - подготовка к олимпийскому старту в следующем году.