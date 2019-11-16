Эстонский топ-спортсмен нашел свое счастье с американкой

Десятиборцу Янеку Ыйглане не хватает сантиметров, чтобы завоевать медаль чемпионата мира и стать спортивным героем Эстонии. Двигаться к спортивной вершине ему помогает теперь американская возлюбленная Кендра, сообщает Kroonika.
25-летний десятиборец, дважды попадавший в ТОП-6 на чемпионатах мира, признает, что ради спортивной карьеры ему пришлось от многого отказаться: "У меня нет высшего образования. Самым большим и сложным выбором было то, что я не пошел учиться в университет и решил сосредоточиться на спорте".
Спорт помог найти любимую
В то время многие ему говорили, что он совершает ошибку, отказавшись от учебы в США - такая практика популярна среди эстонских десятиборцев.
"Теперь я доказал, что могу успешно выступать, не совмещая спорт с учебой в США", - с гордостью говорит Яанек.
Благодаря спорту Ыйглане, как выясняется, нашел любимого человека. Каждый раз, когда он разговаривает со своей американской подругой Кендрой, его лицо сияет.
Важную роль в знакомстсве молодой пары сыграл другой эстонский десятиборец Йоханнес Эрм, который учится с Кендрой в Университете Джорджии.
"Во время мартовского чемпионата Европы в закрытом помещении жил в одном гостиничном номере с Эрмом и он сообщил об этом на своей странице в "Инстаграме", - говорит Яанек.
Ыйглане добавляет, что первый шаг сделала Кендра. Молодые люди начали общаться в Интернете, а в один день случайно обнаружили, что в то время, когда Яанек прибыл на тренировочный сбор в Испании, Кендра отдыхала в соседней Португалии.
Кендра поддерживает десятиборца
Молодые люди понравились друг другу. Кендра - она работает в Олимпийском комитете США - летом приезжала в Эстонию, а Яанек в конце ноября впервые отправится к любимой в США, чтобы познакомиться с ее семьей.
Яанек говорит о своей невесте с воодушевлением. Кендра постоянно напоминает любимому, что самое важное для него - подготовка к олимпийскому старту в следующем году.
"Мне нравится, что Кендра поддерживает меня, - признался Яанек. - Она все время говорит, что нет ничего важнее в спорте, чем Олимпиада".
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