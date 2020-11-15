Эстонский топ-шашист скончался в 49-летнем возрасте

"Для эстонских шашек - это большая потеря. Виллем был очень сильным игроком и много раз представлял Эстонию на международных турнирах. Начиная с ранней юности, шашки были для него большим хобби и любовью", - сказал президент Эстонского союза шашек Тармо Тулва.

В 2000 году Люйс в составе сборной Эстонии занял на Шашечной олимпиаде 6-е место. В 2020 году он выиграл Открытый чемпионат России в шашках по переписке.