Эстонский топ-шашист скончался в 49-летнем возрасте

Эстонские шашки понесли тяжелую утрату - 12 ноября скончался неоднократный чемпион страны и судья международной категории Виллем Люйс.
"Для эстонских шашек - это большая потеря. Виллем был очень сильным игроком и много раз представлял Эстонию на международных турнирах. Начиная с ранней юности, шашки были для него большим хобби и любовью", - сказал президент Эстонского союза шашек Тармо Тулва.
В 2000 году Люйс в составе сборной Эстонии занял на Шашечной олимпиаде 6-е место. В 2020 году он выиграл Открытый чемпионат России в шашках по переписке.
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