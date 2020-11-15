15.11.2020, 00:50

Эстонский топ-шашист скончался в 49-летнем возрасте

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EST 17
Villem Lüüs
Villem LüüsFoto: Eesti Kabeliit

Эстонские шашки понесли тяжелую утрату - 12 ноября скончался неоднократный чемпион страны и судья международной категории Виллем Люйс.

"Для эстонских шашек - это большая потеря. Виллем был очень сильным игроком и много раз представлял Эстонию на международных турнирах. Начиная с ранней юности, шашки были для него большим хобби и любовью", - сказал президент Эстонского союза шашек Тармо Тулва.

В 2000 году Люйс в составе сборной Эстонии занял на Шашечной олимпиаде 6-е место. В 2020 году он выиграл Открытый чемпионат России в шашках по переписке.

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