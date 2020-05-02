02.05.2020, 12:25

Эстонский спортсмен-миллионер нашел новую работу в США


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Margus Hunt
Margus HuntFoto: Ken Murray, ZUMAPRESS.com

32-летний эстонец Маргус Хунт продолжит карьеру в Национальной футбольной лиге за "Нью-Орлеан". Срок соглашения - один год.

Для уроженца Каркси-Нуйа предстоящий сезон станет восьмым в НФЛ. Ранее Хунт четыре года провел в "Цинциннати" и три - отыграл в "Индианаполисе", где он получал 4,5 млн долларов за сезон.

Спортивную карьеру Хунт начинал в легкой атлетике. В 2006 году он стал победителем юниорского чемпионата мира в толкании ядра и метании диска.

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