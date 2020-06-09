Эстонский силач не прошел допинг-контроль, но избежал наказания

Салин занял второе место, установив при этом личный рекорд в троеборье - 760 кг. Однако осенью Международная федерация пауэрлифтинга сообщила о положительной допинг-пробе эстонского силача - в его организме были найдены следы запрещенного препарата.

Началась переписка по электронной почте. В итоге результат эстонского богатыря был аннулирован, а ему объявили предупреждение.

"При сдаче допинг-пробы Салин записал, что принимает препарат для лечения кровяного давления. Однако на самом деле все должно было быть иначе. Вначале он должен был обратиться за разрешением на использование этого препарата", - прокомментировал ситуацию президент Эстонского союза пауэрлифтинга Кайдо Леэсманн.

"Спортсмен, соревнующийся на международном уровне, эти вещи должен знать. Мы говорили об этом тренерам на семинаре и Эстонская антидопинговая служба напоминала. Однако люди не думают об этом, пока не грянет гром", - добавил глава Союза пауэрлифтинга.