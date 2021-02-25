Эстонский шахматист выиграл в покер свыше 400 000 евро

Известный эстонский шахматист Оттомар Ладва выиграл престижный покерный турнир Super High Roller. За победу он заработал 525 089 долларов (примерно 432 300 евро).
За участие в турнире 70 покеристов заплатили солидный взнос в 25 000 долларов, но только 11 из них — в том числе и Ладва — пробились в призовую зону.
В финале онлайн-турнира уроженец Хаапсалу играл с канадцем Джастином Бономо, который за свою карьеру заработал свыше 50 млн долларов. В двухчасовой дуэли победу одержал представитель Эстонии.
23-летний Ладва не первый раз добивается успеха в покере. В 2019 году он выиграл турнир в Барселоне, заработав свыше 200 000 долларов.
Ладва неоднократно выступал за сборную Эстонии на Шахматных олимпиадах. Он 4 раза выигрывал чемпионат страны. В 2016 году Ладва стал гроссмейстером.
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