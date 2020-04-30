Эстонский олимпиец: "Жена провела две недели в больнице в одной маске"

46-летний Оясе сам переболел коронавирусом в легкой форме, но его жена попала в больницу под аппарат искусственной вентиляции легких. По словам пловца, отношение медиков к пациентам оставляло желать лучшего. Критически настроен Оясе и к Департаменту здоровья, обещанный ответ от которого он ждет до сих пор.

Тревожное ожидание

"11 марта в медиа появилась информация, что один участник Фестиваля шампанских и игристых вин на Сааремаа (он проходил 7 марта - Прим. Delfi) сдал положительный тест на COVID-19. Дома узнал, что моя жена была с тем же лицом на одном представлении.

12 марта в 8 утра супруга позвонила по телефону 112 и рассказала свою историю. Получаем ответ - медики прибудут к нам при первой возможности. Стали ждать, когда приедет бригада Скорой помощи. В этот момент еще точно не понимали, как ужасно все может пойти.

В течение дня стала появляться ужасная информация - я тоже присутствовал на мероприятии, где были выявлены лица с положительными тестами на коронавирус. Вечером после 19:00 жена снова позвонила по 112 и спросила - долго ли ждать еще бригаду. Ответ был неприятный: "Вы считаете за 5 минут к вам приедут? Сидите дома и ждите".

К этому времени я уже знал информацию от знакомых, которые вызывали Скорую помощь в районе 18:00. Медики сказали им, что это их последний вызов в четверг. По телефону 112 нам могли бы сразу дать честный ответ - к сожалению, сегодня приехать не можем, придется ждать следующего дня, а не отвечать раздраженно человеку, который нуждался в информации и помощи!

Стали ждать следующего дня и смотрели телевизор, где представители Департамента здоровья трезвонили, как они проводят обследования людей, контактировавших с лицами, у которых зафиксировали положительный результат на коронавирус - со всеми связываются, всех консультируют.

Забегая вперед скажу, за все время моей жене никто ни разу не звонил, а со мной связались лишь один раз после того, как стало известно, что мой тест на коронавирус оказался положительным.

Результаты теста узнали быстро

13 марта позвонил уже я по 112. На этот раз общение было очень приятное и чувствовалось, что человек, который находился на другом конце телефонного провода, сочувствует нашей ситуации.