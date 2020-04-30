Эстонский олимпиец: "Жена провела две недели в больнице в одной маске"

Многократный чемпион Эстонии по плаванию Ильмар Оясе, выступавший на Олимпиаде-1992 в Барселоне, рассказал в социальных сетях о своем опыте борьбы с коронавирусом и сопутствующими приключениями.
46-летний Оясе сам переболел коронавирусом в легкой форме, но его жена попала в больницу под аппарат искусственной вентиляции легких. По словам пловца, отношение медиков к пациентам оставляло желать лучшего. Критически настроен Оясе и к Департаменту здоровья, обещанный ответ от которого он ждет до сих пор.
Тревожное ожидание
"11 марта в медиа появилась информация, что один участник Фестиваля шампанских и игристых вин на Сааремаа (он проходил 7 марта - Прим. Delfi) сдал положительный тест на COVID-19. Дома узнал, что моя жена была с тем же лицом на одном представлении.
12 марта в 8 утра супруга позвонила по телефону 112 и рассказала свою историю. Получаем ответ - медики прибудут к нам при первой возможности. Стали ждать, когда приедет бригада Скорой помощи. В этот момент еще точно не понимали, как ужасно все может пойти.
В течение дня стала появляться ужасная информация - я тоже присутствовал на мероприятии, где были выявлены лица с положительными тестами на коронавирус. Вечером после 19:00 жена снова позвонила по 112 и спросила - долго ли ждать еще бригаду. Ответ был неприятный: "Вы считаете за 5 минут к вам приедут? Сидите дома и ждите".
К этому времени я уже знал информацию от знакомых, которые вызывали Скорую помощь в районе 18:00. Медики сказали им, что это их последний вызов в четверг. По телефону 112 нам могли бы сразу дать честный ответ - к сожалению, сегодня приехать не можем, придется ждать следующего дня, а не отвечать раздраженно человеку, который нуждался в информации и помощи!
Стали ждать следующего дня и смотрели телевизор, где представители Департамента здоровья трезвонили, как они проводят обследования людей, контактировавших с лицами, у которых зафиксировали положительный результат на коронавирус - со всеми связываются, всех консультируют.
Забегая вперед скажу, за все время моей жене никто ни разу не звонил, а со мной связались лишь один раз после того, как стало известно, что мой тест на коронавирус оказался положительным.
Результаты теста узнали быстро
13 марта позвонил уже я по 112. На этот раз общение было очень приятное и чувствовалось, что человек, который находился на другом конце телефонного провода, сочувствует нашей ситуации.
Наконец в 14:00 к нам прибыл представитель лаборатории PERH (Северо-Эстонская региональная больница - Прим. Delfi). Весь процесс прошел гладко, человек, который принимал тесты, произвел приятное впечатление. Он один из немногих, кого я могу похвалить за проделанную работу во время нашего пути по COVID-19. Тесты сделаны, теперь пришло время ждать ответов.
Поскольку тесты были сданы в пятницу, не надеялись получить ответы ранее понедельника. Но случилось чудо. Представитель лаборатории позвонил нам в субботу, 14 марта. Наши тесты с женой на COVID-19 были положительными, у детей - отрицательные. В конце разговора представитель лаборатории сказал нам, что в понедельник с нами должен связаться Департамент здоровья, который даст информацию, что мы должны делать дальше.
Как Департамент здоровья связался с нами - об этом я уже написал выше. Начинаем понимать: то, что слышим по радио и видим по телевизору, совсем не соответствует действительности.
К счастью, у меня была легкая прогулка с короной - пару дней температура 37,5 и недельная потеря обоняния. У жены температура поднималась до 39,9, а парацетамол сбивал ее лишь на несколько часов.
В понедельник, 16 марта, пробовали дозвониться по номеру 1220. К сожалению, мы не смогли связаться в тот день. Нам оставалось использовать советы народной медицины и надеяться на свои знания. Советами помогали друзья. Надеялись, что температура упадет, но стало только хуже.
В больнице не было мыла и туалетной бумаги
В среду, 18 марта, я уже не мог терпеть эту ситуацию. Позвонил на 112 и вызвал Скорую помощь. Все симптомы показывали, что ситуация быстро ухудшается.
Медики прибыли очень быстро. Бригада была очень приятной и профессиональной. Быстрые первичные анализы и жена была доставлена в больницу. Появилась надежда, что дальше ей будут заниматься такие же приятные врачи и медсестры, как в бригаде Скорой помощи и представитель лаборатории PERH, и жена получит лучшее лечение.
К сожалению, наши надежды рухнули уже по прибытии в больницу. Бригада Скорой помощи дала дома жене парацетамол. Когда ее доставили в больницу, температура снизилась с 39,5 до 37,5. Один из первых вопросов в больнице был таков: "Почему вы пришли сюда, у вас температуры особо нет".
В больницу жена прибыла около 15:00, поэтому ее не поставили на получение пищи - в этот день она не могла есть. В палате не было мыла и туалетной бумаги. Мы сами покупали эти предметы, а больница 4 дня не смогла доставить эти вещи в палату. Такая же ситуация с масками. Жена была доставлена на Скорой помощи в больницу с маской, использовала ее в больнице и с этой маской ушла домой. Две недели в одной маске - больница новых не давала.
У жены было диагностировали двустороннее воспаление легких. Поскольку в стране было объявлено чрезвычайное положение, считал, что за пациентами наблюдают и в выходные дни. Выяснилось, что это не так.
Наступил понедельник, 23 марта. Были взяты новые анализы крови, сделали новые снимки легких. И вдруг узнаю - жена находится в интенсиве...
К счастью новое лечение начало влиять положительно. Температура начала падать, дыхание улучшилось. Из интенсива жену перевели в обыкновенную палату.
Сегодня я хожу на работу и признан здоровым. Жена восстанавливается и скоро сможет идти на работы. На этот раз спаслись!"
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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