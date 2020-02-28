Эстонский мотогонщик упал на скорости 200 км/ч, но избежал травм

22-летний эстонский мотогонщик Ханнес Соомер перебравшийся в межсезонье в финскую команду Kallio Racing, новый сезон начинает в Австралии, где в предстоящие выходные пройдет первый этап чемпионата мира в классе "Суперспорт". На тренировке Соомер упал на скорости около 200 км/ч, но избежал серьезных травм.
Причиной падения стало разлившееся масло на первом повороте трассы, однако никаких красных флагов, предупреждающих об опасности, гонщик не видел.
"Пережил самое быстрое падение в жизни", - философски заметил Соомер, избежавший травм на скорости 200 км/ч.
Пока с трассы удаляли масло, механики привели мотоцикл эстонского гонщика в порядок. На тренировке он показал 13-е время. В субботу состоится квалификация, а воскресенье - официальный заезд.
Всего в программе чемпионата мира по мотоспорту в классе "Суперспорт" 13 этапов. Последний из них пройдет 11 октября в Аргентине.
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