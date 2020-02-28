Эстонский мотогонщик упал на скорости 200 км/ч, но избежал травм

Причиной падения стало разлившееся масло на первом повороте трассы, однако никаких красных флагов, предупреждающих об опасности, гонщик не видел.

"Пережил самое быстрое падение в жизни", - философски заметил Соомер, избежавший травм на скорости 200 км/ч.

Пока с трассы удаляли масло, механики привели мотоцикл эстонского гонщика в порядок. На тренировке он показал 13-е время. В субботу состоится квалификация, а воскресенье - официальный заезд.

Всего в программе чемпионата мира по мотоспорту в классе "Суперспорт" 13 этапов. Последний из них пройдет 11 октября в Аргентине.