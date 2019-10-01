Эстонский мастер стипль-чеза финишировал в Дохе последним

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе завершились предварительные забеги на 3000 метров с препятствиями, где Эстонию представлял рекордсмен страны Каур Кивистик.
В начале сентября 28-летний Кивистик установил в Загребе рекорд Эстонии - 8.28,55, но на чемпионате мира уроженец Тарту сдал на последнем километре и финишировал в своем забеге последним - 8.39,26.
Победителю эстонский бегун проиграл 26 секунд. В итоге Кивистик занял на мировом первенстве 39-е место среди 44 финишировавших участников.
Чемпионом мира в прыжках с шестом стал американец Сэм Кендрикс - 5.97. Спринт на 200 метров выиграл его соотечественник Ноа Лайлз - 19,83.
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