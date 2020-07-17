17.07.2020, 21:35

Эстонский культурист подарил молодой жене двух близнецов

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Kroonika
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ARGO ADER, MAARJA KERNER
ARGO ADER, MAARJA KERNERFoto: Erlend Štaub, Õhtuleht

49-летний культурист и тренер Арго Адер теперь отец пятерых детей. В семье Арго и его 31-летней супруги Маарьи Кернер-Адер родились два близнеца Тревон и Ровен.

"Мальчики появились на свет 10 июля и уже через пару дней были дома. Жизнь обрела новое значение", - философски заметил счастливый отец.

Арго и Маарья вместе уже 8 лет. Пару лет назад у них родился первенец Рон Брайтон. От первого брака у культуриста еще двое взрослых сыновей.

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