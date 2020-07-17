Эстонский культурист подарил молодой жене двух близнецов

"Мальчики появились на свет 10 июля и уже через пару дней были дома. Жизнь обрела новое значение", - философски заметил счастливый отец.

Арго и Маарья вместе уже 8 лет. Пару лет назад у них родился первенец Рон Брайтон. От первого брака у культуриста еще двое взрослых сыновей.