Эстонский культурист подарил молодой жене двух близнецов

49-летний культурист и тренер Арго Адер теперь отец пятерых детей. В семье Арго и его 31-летней супруги Маарьи Кернер-Адер родились два близнеца Тревон и Ровен.
"Мальчики появились на свет 10 июля и уже через пару дней были дома. Жизнь обрела новое значение", - философски заметил счастливый отец.
Арго и Маарья вместе уже 8 лет. Пару лет назад у них родился первенец Рон Брайтон. От первого брака у культуриста еще двое взрослых сыновей.
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