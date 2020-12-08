Эстонский клуб проиграл команде украинского олигарха

В 1/8 финала Кубка вызова "Сааремаа" в упорной борьбе проиграл в гостях лидеру чемпионата Украины "Эпицентру-Подоляне" (Городок) - 2:3 (20:25, 25:20, 22:25, 25:23, 13:15)
Соперник эстонского клуба только первый сезон выступает в украинской Суперлиге, однако в свои ряды он привлек группу опытных игроков национальной сборной. Клуб появился на свет благодаря финансовой поддержке украинского олигарха Александра Гереги, который родился в Городке.
В Хмельницкую область, где проходит мини-турнир Кубка вызова, "Сааремаа" отправился на автобусе. Не обошлось без приключений. На латвийско-литовской границе неожиданно возникли технические проблемы с автобусом. Новое транспортное средство островитяне ожидали ночью четыре часа.
Проиграв украинскому клубу, "Сааремаа" завершил выступление на международной арене. Напомним, что в предыдущем розыгрыше Кубка вызова "Сааремаа" последние матчи сыграл в начале марта на своей площадке против итальянского "Милана". Те два поединка в Курессааре породили крупную вспышку коронавируса в Эстонии.
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