Эстонский клуб проиграл команде украинского олигарха

Соперник эстонского клуба только первый сезон выступает в украинской Суперлиге, однако в свои ряды он привлек группу опытных игроков национальной сборной. Клуб появился на свет благодаря финансовой поддержке украинского олигарха Александра Гереги, который родился в Городке.

В Хмельницкую область, где проходит мини-турнир Кубка вызова, "Сааремаа" отправился на автобусе. Не обошлось без приключений. На латвийско-литовской границе неожиданно возникли технические проблемы с автобусом. Новое транспортное средство островитяне ожидали ночью четыре часа.

Проиграв украинскому клубу, "Сааремаа" завершил выступление на международной арене. Напомним, что в предыдущем розыгрыше Кубка вызова "Сааремаа" последние матчи сыграл в начале марта на своей площадке против итальянского "Милана". Те два поединка в Курессааре породили крупную вспышку коронавируса в Эстонии.