Эстонский клуб попросили закончить играть в чемпионате Финляндии

"Таллинн" провел в финской SM-лиге 8 матчей, в которых потерпел 8 поражений. До конца первого этапа эстонскому клубу оставалось сыграть еще 6 матчей.

"Мы готовы были сыграть оставшиеся матчи, но понимаем и финнов, поскольку положение сейчас очень сложное", - сказал главный тренер "Таллинна" Ристо Лепп.

"Распространение коронавируса в обеих странах в настоящее время создает много проблем. Особое беспокойство вызывает пересечение границы. В этой ситуации у нас нет другого выбора, как отменить игры "Таллинна" в рамках чемпионата Финляндии", - говорится в официальном пресс-релизе Финского гандбольного союза.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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