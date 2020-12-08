Эстонский клуб неожиданно застрял по дороге в Украину на границе

8 декабря волейболисты "Сааремаа" начинают евросезон в украинском Городке. В 1/8 финала Кубка вызова островитяне сыграют с лидером чемпионата Украины "Эпицентром-Подоляне" (начало в 19:00).
Соперник эстонского клуба только первый сезон выступает в украинской Суперлиге, однако в свои ряды он привлек группу опытных игроков национальной сборной. Клуб появился на свет благодаря финансовой поддержке украинского олигарха Александра Гереги, который родился в Городке.
В Хмельницкую область, где пройдет мини-турнир Кубка вызова, "Сааремаа" отправился на автобусе. Не обошлось без приключений. На латвийско-литовской границе неожиданно возникли технические проблемы с автобусом. Новое транспортное средство островитяне ожидали ночью четыре часа.
Победитель матча "Сааремаа" - "Эпицентр-Подоляне" в 1/4 финала Кубка вызова сыграет 9 декабря в Городке с лучшей командой пары "Спортинг" (Португалия) - "Прага" (Чехия).
Напомним, что в предыдущем розыгрыше Кубка вызова "Сааремаа" последние матчи сыграл в начале марта на своей площадке против итальянского "Милана". Те два поединка в Курессааре породили крупную вспышку коронавируса в Эстонии.
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