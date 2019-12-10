10.12.2019, 05:15

Эстонский киберспортсмен заработал солидный денежный приз


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Robin "ropz" Kool.
Robin "ropz" Kool.Foto: mousesports/Facebook

19-летний эстонский киберспортсмен Робин Коол в составе команды mousesports стал победителем престижного турнира ESL Pro League Season 10 по CS:GO. Вместе с партнерами по команде эстонский игрок разделил 250 000 долларов.

Коол был признан в датском Оденсе самым ценным игроком турнира. За свою профессиональную карьеру киберигрок заработал 303 000 долларов.

В ближайшее время Коол примет участие еще в двух турнирах. 12 декабря команда mousesports начинает выступление в четырехдневном турнире в американском Лос-Анджелесе, а 17 декабря ее уже ждут в Москве, где пройдет турнир с призовым фондом 500 000 долларов.

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