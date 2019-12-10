Эстонский киберспортсмен заработал солидный денежный приз

Коол был признан в датском Оденсе самым ценным игроком турнира. За свою профессиональную карьеру киберигрок заработал 303 000 долларов.

В ближайшее время Коол примет участие еще в двух турнирах. 12 декабря команда mousesports начинает выступление в четырехдневном турнире в американском Лос-Анджелесе, а 17 декабря ее уже ждут в Москве, где пройдет турнир с призовым фондом 500 000 долларов.