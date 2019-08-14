14.08.2019, 13:35

Эстонский киберспортсмен начинает охоту на 14 млн долларов

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rus.delfi.ee
EST 3
Team Secret
Team SecretFoto: Starladder.com

В Шанхае стартует крупный киберспортивный турнир по DOTA 2 The International 2019.

Борьбу за победу начинают 18 лучших команд мира. В состав каждой команды входят пять игроков и тренер.

Одним из главных фаворитов турнира является Team Secret, за которую выступает уроженец Тарту Клемент Иванов - самый успешный киберспортсмен Эстонии.

Призовой фонд турнира в Китае составляет рекордные для киберспорта 33 млн долларов. Победитель получит 14,9 млн долларов.

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