Эстонский киберспортсмен начинает охоту на 14 млн долларов

В Шанхае стартует крупный киберспортивный турнир по DOTA 2 The International 2019.
Борьбу за победу начинают 18 лучших команд мира. В состав каждой команды входят пять игроков и тренер.
Одним из главных фаворитов турнира является Team Secret, за которую выступает уроженец Тарту Клемент Иванов - самый успешный киберспортсмен Эстонии.
Призовой фонд турнира в Китае составляет рекордные для киберспорта 33 млн долларов. Победитель получит 14,9 млн долларов.
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