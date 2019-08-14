Эстонский киберспортсмен начинает охоту на 14 млн долларов

Борьбу за победу начинают 18 лучших команд мира. В состав каждой команды входят пять игроков и тренер.

Одним из главных фаворитов турнира является Team Secret, за которую выступает уроженец Тарту Клемент Иванов - самый успешный киберспортсмен Эстонии.

Призовой фонд турнира в Китае составляет рекордные для киберспорта 33 млн долларов. Победитель получит 14,9 млн долларов.