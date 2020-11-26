26.11.2020, 06:00

Эстонский кадет выиграл золото чемпионата Европы по тхэквандо!


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Эстонский кадет выиграл золото чемпионата Европы по тхэквандо!
Александр МускевичErakogu

В Загребе завершился клубный чемпионат Европы по олимпийскому тхэквондо. Успешно выступили в хорватской столице кадеты эстонского клуба "Идаблок", завоевавшие полный комплект медалей.

Чемпионом Европы стал Александр Мускевич (весовая категория +65 кг), победивший представителей Сербии, Франции, и Хорватии.

Стефани Николаева (33 кг) завоевала серебряную медаль, проиграв финальный бой представительнице Сербии со счетом 4:5.

Бронзовым призером чемпионата Европы стал Яспер Каттаи (41кг), уступивший в полуфинале молдавскому бойцу со счетом 21:22.

В командном зачете среди кадетов "Идаблок" занял в хорватской столице почетное 4-е место.

SK Idablokk Erakogu
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