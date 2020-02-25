Эстонский игрок в покер выиграл в Таллинне 105 000 евро

Победителем турнира стал швед Карл Карлcсон. Вместе с титулом он увез на родину 126 900 евро.

Взнос за участие в турнире был 1100 евро, общий призовой фонд составил 640 300 евро. Денежные призы получили 80 участников.

Среди девяти участников финального раунда были два представителя Эстонии. Помимо Коска, за победу боролся Даниэль Белов, заработавший за 6-е место 20 800 евро.