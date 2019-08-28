Эстонский гребец угодил в реанимационную палатку
Чемпионат мира по академической гребле в австрийском Линце, на котором разыгрываются олимпийские лицензии, проходит в непростых условиях. Жаркая погода создает спортсменам дополнительные проблемы.
Чемпионат мира по академической гребле в австрийском Линце, на котором разыгрываются олимпийские лицензии, проходит в непростых условиях. Жаркая погода создает спортсменам дополнительные проблемы.
После утешительного заезда двоек - он проходил в понедельник - эстонский гребец Юри-Микк Удам, выступавший вместе со Стеном Андерсоном, прямо из лодки был доставлен в реанимационную палатку, сообщает Eesti Päevaleht.
Зарябило в глазах
Наш дуэт лидировал в гонке, однако на последнем 250-метровом отрезке дистанции у Удама зарябило в глазах. Эстонская двойка потеряла лидерство и финишировала второй вслед за американцами, сумев, однако, пробиться в четвертьфинал.
Удам оказался не единственным гребцом, которому потребовалась медицинская помощь. В реанимационную палатку был доставлен и финский спортсмен.
Надежда на Люцерн
К сожалению, в четвертьфинальном заезде эстонская двойка финишировала последней и осталась без олимпийской лицензии - по итогам чемпионата мира их получат 11 лучших лодок.
Последние две путевки на Олимпиаду-2020, которая пройдет в Токио, экипажи двоек разыграют в следующем году на регате в Люцерне.
Из эстонских гребцов борьбу за олимпийскую путевку на чемпионате мира продолжает только экипаж четверки - полуфинальные заезды в этом классе лодок пройдут 29 августа.
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