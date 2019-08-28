Эстонский гребец угодил на чемпионате мира в реанимационную палатку

После утешительного заезда двоек - он проходил в понедельник - эстонский гребец Юри-Микк Удам прямо из лодки был доставлен в реанимационную палатку, сообщает Eesti Päevaleht.
Наш дуэт Андерсон/Удам лидировал в гонке, однако на последнем 250-метровом отрезке дистанции у Удама зарябило в глазах. Эстонская двойка потеряла лидерство и финишировала второй вслед за американцами, пробившись в четвертьфинал.
Удам оказался не единственным гребцом, которому потребовалась медицинская помощь. В реанимационную палатку был доставлен и финский спортсмен.
"Когда я прибыл на финиш, то увидел только одного нашего гребца. Выяснилось, что Удам нуждался в медицинской помощи. Сейчас он уже восстановился и готов к четвертьфиналу", - сказал главный тренер сборной Эстонии Матти Киллинг.
Четвертьфинальные заезды чемпионата мира пройдут 28 августа. Из каждого заезда в полуфинал выйдут три лучшие гонки.
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