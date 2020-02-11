11.02.2020, 17:55

Эстонский борец сразится за бронзу чемпионата Европы


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Helary Mägisalu saabumine Balti jaama
Helary Mägisalu Foto: Madis Veltman

В Риме стартовал чемпионат Еывропы по греко-римской борьбе. Успешно начал турнир представитель Эстонии Хелари Мягисалу, выступающий в весовой категории до 60 кг.

22-летний борец одержал две победы и пробился в полуфинал, где его соперником был армянин Геворг Гарибян. К сожалению наш борец проиграл - 0:8.

Мягисалу теперь поспорит за бронзу чемпионата Европы. Медали в этой весовой категории будут разыграны в среду.

Напомним, что Мягисалу удивил всех специалистов в 2018 году на чемпионате Европы в Каспийске. Из России он вернулся с серебряной медалью.

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