Эстонский борец сразится за бронзу чемпионата Европы

22-летний борец одержал две победы и пробился в полуфинал, где его соперником был армянин Геворг Гарибян. К сожалению наш борец проиграл - 0:8.

Мягисалу теперь поспорит за бронзу чемпионата Европы. Медали в этой весовой категории будут разыграны в среду.

Напомним, что Мягисалу удивил всех специалистов в 2018 году на чемпионате Европы в Каспийске. Из России он вернулся с серебряной медалью.