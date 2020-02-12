Эстонский борец проиграл схватку за бронзу чемпионата Европы

Накануне 23-летний Мягисалу одержал две победы и пробился в полуфинал, где его соперником был армянин Геворг Гарибян. К сожалению, наш борец проиграл - 0:8.

В поединке за бронзовую медаль Мягисалу потерпел поражение от представителя Азербайджана Мурада Базарова - 0:9.

Напомним, что Мягисалу удивил всех специалистов в 2018 году на чемпионате Европы в Каспийске. Из России он вернулся с серебряной медалью.