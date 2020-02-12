12.02.2020, 19:15
Эстонский борец проиграл схватку за бронзу чемпионата Европы
На чемпионате Европы по греко-римской борьбе в Риме определены призеры в весовой категории до 60 кг, где выступал эстонский атлет Хелари Мягисалу.
На чемпионате Европы по греко-римской борьбе в Риме определены призеры в весовой категории до 60 кг, где выступал эстонский атлет Хелари Мягисалу.
Накануне 23-летний Мягисалу одержал две победы и пробился в полуфинал, где его соперником был армянин Геворг Гарибян. К сожалению, наш борец проиграл - 0:8.
В поединке за бронзовую медаль Мягисалу потерпел поражение от представителя Азербайджана Мурада Базарова - 0:9.
Напомним, что Мягисалу удивил всех специалистов в 2018 году на чемпионате Европы в Каспийске. Из России он вернулся с серебряной медалью.
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