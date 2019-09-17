Эстонский борец Хейки Наби завоевал бронзу чемпионата мира!

На проходящем в Нур-Султане чемпионате мира по греко-римской борьбе в категории до 130 кг эстонский борец выполнил норматив отбора на Олимпийские игры в Токио-2020 и выиграл бронзовую медаль.

В утешительном раунде за бронзу он последовательно победил индийского борца Навина, киргиза Мурата Рамонова, и иранца Амира Мохаммадали Гасемимонежа.