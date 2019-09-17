17.09.2019, 17:46

Эстонский борец Хейки Наби завоевал бронзу чемпионата мира!


rus.delfi.ee
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Heiki Nabi
Heiki NabiFoto: Hendrik Osula

В решающей схватке повержен иранец Амир Мохаммадали Гасемимонеж.

На проходящем в Нур-Султане чемпионате мира по греко-римской борьбе в категории до 130 кг эстонский борец выполнил норматив отбора на Олимпийские игры в Токио-2020 и выиграл бронзовую медаль.

В утешительном раунде за бронзу он последовательно победил индийского борца Навина, киргиза Мурата Рамонова, и иранца Амира Мохаммадали Гасемимонежа.

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